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  4. Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

  Zeki GÜNAL - İstanbul DHA -  SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:
"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12:13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13:30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.
Boğazın saat 16:00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"

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