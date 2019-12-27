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  4. Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi havadan görüntülendi.Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı.

Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi havadan görüntülendi.
Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı’nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle açığa çekildi. Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi.

Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

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