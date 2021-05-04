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  4. Kıyıya kadar ulaştı! Akdeniz'de tedirgin eden görüntü: Varlığına alışmalıyız

Kıyıya kadar ulaştı! Akdeniz'de tedirgin eden görüntü: Varlığına alışmalıyız

04.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'de istilacı türler arasında yer alan balon balığı, denize giren insanlar için tehdit oluşturuyor. Kıyılarda, sahillerde sık sık görülmeye başlanan balon balığının varlığına alışılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız" dedi. Son olarak geçen hafta Alanya ve Kemer sahillerinde balon balığı görülmüştü.

Kıyıya kadar ulaştı! Akdeniz'de tedirgin eden görüntü: Varlığına alışmalıyız

Kuvvetli çenesi ile balıkçıların oltalarına zarar veren 'lagocephalus sceleratus' türü büyük balon balıklarının kıyılarda görülmesi tedirginliğe yol açtı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde kıyılarda görülen balon balıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balon balıklarının, kıyıdaki balık atıklarına veya yem olarak gördüğü küçük balığın peşinden gelmiş olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, deniz dibinde yaşayan büyük türdeki balon balıklarının kıyıya yaklaşmasının, her zaman görülecek bir durum olmadığını söyledi.

Balon balıklarının etinin tüketilmesinin zehirleyebileceğini vurgulayan Gökoğlu, "Büyük balon balıkları kıyıya kadar yaklaşmaz. Muhtemelen kıyıda balık temizlendi, atığına geldi veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşinden geldi. Bundan sonra bu tür görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Biz dalışlar yaptığımızda büyük türdeki balon balıklarını görüyoruz. Deniz dibinde balon balıkları; bizlerden, dalgıçlardan kaçıyor. İnsanlardan korkar, kaçar. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok" diye konuştu.

"RAHATLIKLA DENİZE GİRİLEBİLİR"

Yaz aylarında sahillerde balon balığı tedirginliği yaşamadan rahatlıkla denize girilebileceğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatandaşımız yazın rahatlıkla denize girebilir. Balık kıyıya da gelecek, açıkta da olacak. Balon balığı için yem olabilecek bir durum varsa sahile yaklaşmış olmalı. İnsanlarımız her yerde denize giriyor. Korkmaya gerek yok. Dalışlarımızda deniz dibinde sık sık balon balıklarıyla karşılaşıyoruz. Deniz dibinde ilk hedef biziz, insana yaklaşmıyor" dedi.

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DHA

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Akdeniz balon balığı

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