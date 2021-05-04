Kıyıya kadar ulaştı! Akdeniz'de tedirgin eden görüntü: Varlığına alışmalıyız

Kuvvetli çenesi ile balıkçıların oltalarına zarar veren 'lagocephalus sceleratus' türü büyük balon balıklarının kıyılarda görülmesi tedirginliğe yol açtı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde kıyılarda görülen balon balıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balon balıklarının, kıyıdaki balık atıklarına veya yem olarak gördüğü küçük balığın peşinden gelmiş olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, deniz dibinde yaşayan büyük türdeki balon balıklarının kıyıya yaklaşmasının, her zaman görülecek bir durum olmadığını söyledi.

Balon balıklarının etinin tüketilmesinin zehirleyebileceğini vurgulayan Gökoğlu, "Büyük balon balıkları kıyıya kadar yaklaşmaz. Muhtemelen kıyıda balık temizlendi, atığına geldi veya yem olarak değerlendirdiği küçük balığın peşinden geldi. Bundan sonra bu tür görüntüleri göreceğiz. Denizde, kıyıda balon balığı görmeye alışmalıyız. Biz dalışlar yaptığımızda büyük türdeki balon balıklarını görüyoruz. Deniz dibinde balon balıkları; bizlerden, dalgıçlardan kaçıyor. İnsanlardan korkar, kaçar. Sahilde, denizde gördüğümüzde korkmaya gerek yok" diye konuştu.