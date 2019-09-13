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Kıyıya vuran yaralı Akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

NESLİ tükenmekte olan Akdeniz foklarından biri, İzmir Karaburun'daki bir otelin önündeki plajda yaralı halde bulundu. Otelde tatil yapanlar, yetkililere haber verdi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- NESLİ tükenmekte olan Akdeniz foklarından biri, İzmir Karaburun'daki bir otelin önündeki plajda yaralı halde bulundu. Otelde tatil yapanlar, yetkililere haber verdi. Ancak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradıklarını belirten otel sakinleri, hiçbir yetkilinin gelmediğini ve fokun tedavi için sahilde hareketsiz şekilde yattığını ifade etti.

Otelde kalan ve foku fark ederek yaklaşan tatilciler, fokun sol tarafından yaralandığını ve hareket edemediğini gördü. İzmir Yeni Liman bölgesindeki otelde kalanlar Akdeniz fokunun başında uzun süre nöbet tutmasına rağmen hiçbir yetkilinin gelmemesinden yakındı. Vatandaşlar, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü arasa da gelen yetkililer foka müdahale etmeden gitti. Bunun üzerine görevliler ve tatilciler Milli Parklar Müdürlüğü’nü de aradıklarını ancak kimsenin gelmediğini iddia etti.

Otelde kalan tatilcilerden Gonca Atay, "Burada bir sürü gönüllü insan var. Birilerinin gelip müdahale etmesini, foku tedavi etmesini bekliyoruz. Nasıl bu hale geldiğini bilmiyoruz. Ürkütmemek için ona çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Gereken yerleri aradık fakat 'Geleceğiz' demelerine rağmen gelmediler" dedi.

'Karaburun Yerel Fok Komitesi Üyesi Hasan Ayhan Akçura ise "Karaburun’da Akdeniz fokunun ve yaşam alanlarının korunması gerekliliği var. Bu konuda bakanlıklar da görevli. Karaburun için alınan Özel Çevre Koruma Bölgesi Kararı var. Ancak burada Akdeniz fokunun yaşam alanı tehdit altında. Karaburun’daki denizler korunmalı. Yerel yönetimler de uyarılıp bilgilendirilmeli. Sivil toplum örgütlerinin tek başına yaptığı çalışmalar yeterli değil. Özel Çevre Koruma Bölgesi Kararı ivedilikle harekete geçirmeli. Keyfi balıkçılık yapılıyor burada. Bu Akdeniz Foku için veteriner kontrolü gerekiyor. Bu tek bir Akdeniz fokuna yapılacak bir müdahale. Ancak burada birçok Akdeniz fokunun yaşamı tehdit altında" diye konuştu.

AKDENİZ FOKU

Daha önce Akdeniz kıyıları ile Atlantik Okyanusu'nun doğusunda bulunan Portekiz'den Batı Afrika sahillerindeki Senegal'e kadar geniş bir alanda yaşamlarını sürdüren Akdeniz fokları son 35 yıldır bilinçsiz ve kaçak avlanma nedeniyle neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Şu anda dünyada sadece Türkiye, Yunanistan, Moritanya ve Madeira Adaları'nda görülen Akdeniz foklarının toplam sayısının 750 civarında olduğu tahmin ediliyor. Akdeniz fokları sadece 4 ülke altında yaşıyor görünse de aslında ağırlıklı olarak Türkiye ve Yunanistan'da görülmekte olup, korunmaya muhtaç türler arasında. Üzerinde yapılaşma olmayan, insanların kolay ulaşamadığı veya insan faaliyetlerinden uzak kalmış, tercihen üreme veya barınma işlevleri gören kıyı mağara ve kovuklarına sahip, sessiz ve tenha kayalık sahilleri yaşama alanı olarak seçen Akdeniz foklarının neslinin tükenmesinin en önemli nedenleri kıyılarda betonarme yapılaşmalar ile kaçak avlanma olarak gösteriliyor. Çeşitli nedenlerle fok ölümleri ve fok mağaralarına turistik dalışlar da yine fokların neslinin tükenmesine neden olan olaylar arasında.

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