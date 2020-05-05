Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa İlçesi Bolaman Mahallesi'nde dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu. Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Sonrasında kumsala vuran balığı arkadaşlarının yardımıyla bir çuvala koyarak daha derin bir yerde denize bıraktılar. Yaklaşık 10 dakika süren balık kurtarma operasyonu başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan bu davranışı takdir kazandı.

'SIĞ BULUNAN DENİZDEN ÇIKARDIK, DAHA DERİN BİR YERE BIRAKTIK'



Kurtarma anları anlatan Yusuf Özdeniz, “Deniz kenarında yunus balığının karaya vurduğunu gördük. Hemen arkadaşıma haber verdim ve bulduğumuz çuvala balığı koyarak sığ bulunan denizden balığı çıkardık ve daha derin bir yere bıraktık. Açık denizde biraz dengesini kaybetmiş gibi yüzdü. 2 dakika sonra toparlandı ve tekrar yaşam alanı olan denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu” dedi.

Kaynak: İHA

