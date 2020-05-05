HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Ordu Fatsa'da kumsala vuran bir yunusu gören vatandaşlar, onu bir çuvala koyarak derin bir yere bıraktılar ve hayatta kalmasını sağladılar.

Kıyıya vuran yunus böyle kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa İlçesi Bolaman Mahallesi'nde dolmuşçuluk yapan Yusuf Özdeniz, deniz kenarında gezerken bir ses duydu. Sesin olduğu bölgeye baktığında bir yunusun kıyıya vurduğunu fark etti. Sonrasında kumsala vuran balığı arkadaşlarının yardımıyla bir çuvala koyarak daha derin bir yerde denize bıraktılar. Yaklaşık 10 dakika süren balık kurtarma operasyonu başarılı olunca çevredeki vatandaşlardan bu davranışı takdir kazandı.

'SIĞ BULUNAN DENİZDEN ÇIKARDIK, DAHA DERİN BİR YERE BIRAKTIK'

Kurtarma anları anlatan Yusuf Özdeniz, “Deniz kenarında yunus balığının karaya vurduğunu gördük. Hemen arkadaşıma haber verdim ve bulduğumuz çuvala balığı koyarak sığ bulunan denizden balığı çıkardık ve daha derin bir yere bıraktık. Açık denizde biraz dengesini kaybetmiş gibi yüzdü. 2 dakika sonra toparlandı ve tekrar yaşam alanı olan denize doğru ilerleyerek gözden kayboldu” dedi.

AW007930_03 (1)

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardıBilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Valilik 'lütfen' diyerek uyardı: Vaka sayısında önemli bir artış yaşandı

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Canlı yayında konuk korona olduğu söyleyince... Bomba anlar

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Survivor Ersin için Yılmaz Erdoğan devreye girdi!

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Kavanoz dolusu mermiyle tehdit etmişti! Karar verildi

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Askerlik için çok önemli açıklama

Playstation 4

Playstation 4

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Diğer Haberler
7 şehre seyahat yasağı kalktı ama Antalya ve Burdur Valisi uyardı: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı: Temkinli gitmek gerekiyor

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Tek-çift uygulaması sona erdi! Taksiciler memnun değil

Gece yarısı sona erdi! Taksiciler memnun değil

Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili

Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Ragıp Zarakolu'a çok sert tepki! (Ragıp Zarakolu kimdir?)

İletişim Başkanı Altun'dan Ragıp Zarakolu'a çok sert tepki!

Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz: İyi ki ülkeme döndüm

Karantina yurdundaki üniversiteli Beliz: İyi ki ülkeme döndüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.