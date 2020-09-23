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Kıyıya yanaştırılmayan Alan Kurdi gemisi Fransa'ya gidiyor

23.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

Akdeniz'de kurtardığı 125 sığınmacıyla İtalya, Almanya ve Malta'ya yanaşmasına izin verilmeyen Alan Kurdi gemisi Fransa'ya yöneldi.

Kıyıya yanaştırılmayan Alan Kurdi gemisi Fransa'ya gidiyor

Fransız hükümetinin gemiye izin verip vermeyeceği de henüz net değil.Libya açıklarında geçen Cumartesi günü üç ayrı sığınmacı teknesinden 133 kişi kurtaran Alan Kurdi gemisi; İtalya, Almanya ve Malta'ya yanaştırılmayınca Fransa'ya yöneldi.

Alman yardım derneği Sea-Eye'a ait olan "Alan Kurdi" adlı sığınmacı kurtarma gemisindeki sekiz kişi daha önce sağlık sebepleri nedeniyle İtalyan sahil güvenlik birimlerine teslim edilmişti. Bu kişilerden beşi çocuktu. Çocuklardan en küçüğünün beş aylık olduğu açıklanmıştı.

Sea-Eye, kalan 125 sığınmacıyla ilgili olarak Malta'nın yardımcı olmayı "direkt reddettiğini", İtalya'nın Alan Kurdi gemisine Alman makamlarıyla irtibata geçmesini söylediğini, Alman yetkililerin ise yardım taleplerine yanıt vermediğini duyurdu.

Bunun üzerine gemi, Fransa'nın Marsilya limanına yönelmeye karar verdi. Sea-Eye Başkanı Gorden Isler, "İtalyan ve Alman makamlarının ataleti, bizi bu adımı atmaya mecbur kıldı" dedi.

Adını 2015 yılında ailesiyle birlikte sığınmacı teknesiyle Avrupa'ya ulaşmak isterken Ege Denizi'nde boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi'den alan yardım gemisi, Libya açıklarına gitmek için Marsilya limanından hareket etmişti. Mürettebat değiştirmek ve yeni bir göreve hazırlanmak için yeniden bu limana dönmesi planlanıyordu.

Fransız hükümeti, geminin yanaşmasına izin verip vermeyeceğine dair bir bilgi vermedi. Ancak hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Marsilya "en yakın ve en güvenli liman" olduğu için Alan Kurdi'nin bu girişimde bulunması halinde Fransa'nın da "sorumluluklarından kaçmayacağını" ifade etti.

Sea-Eye Başkanı Isler de "Fransız hükümetinin yardım talebimize nasıl yanıt vereceğini bilmiyoruz... Ancak Fransız halkının desteğine inanıyoruz. Onlar Alan Kurdi'nin Marsilya açıklarında mahsur kalmasına izin vermeyecektir" dedi.

DW,dpa,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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