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Kıyma çekmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

24.07.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapılan Mustafa Küçükgök (71), hayatını kaybetti.

Kıyma çekmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında gerçekleşti.

İddiaya göre Mustafa Küçükgök, sucuk yapmak için kurbandan kalan etleri kıyma makinesinden geçirmek istedi. Makinedeki elektrik kaçağını fark etmeyen Küçükgök, akıma kapılarak ağır yaralandı.

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EŞİ DE AKIMA KAPILDI

O sırada yanında bulunan eşi Hatice Küçükgök, eşine yardım etmek isterken o da akıma kapıldı.

Eşine müdahale edemeyen Hatice Küçükgök, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Küçükgök'ü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Mustafa Küçükgök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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