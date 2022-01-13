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Kıymanın bozulduğunu nasıl anlarsınız? Kıymayla yemek yapmadan önce bunlara dikkat edin

13.01.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı yiyecekler için her gün alışverişe gitmektense, topluca alıp muhafaza etmeyi tercih ederiz. Bu yiyeceklerin başında kıyma geliyor. 3-4 yemeklik alıp kalanını parçalar halinde buzlukta saklamak neredeyse her mutfakta yapılan bir işlem. Ancak unutulan bir şey var ki; doğru saklanmadığında kıyma çabuk bozulan bir yiyecektir. Fark etmeden bozuk kıymayla yapılan yemeklerden ise zehirlenebilirsiniz.

Kıymanın bozulduğunu nasıl anlarsınız? Kıymayla yemek yapmadan önce bunlara dikkat edin

Tazeliğini çabuk kaybeden kıymanın bozuk olduğunu anlamanın bazı yolları vardır. Öncelikle kıymayı aldığınızda bozulmaması için dikkatli bir şekilde saklamalısınız. Saklama koşulları yanı sıra satın aldığınız kıymadaki bazı farklılıklar etin tazeliği hakkında bilgi verir.

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Kıyma alırken ilk yapmanız gereken şey son kullanma tarihini ya da kasabınıza kıymanın tazeliğini sormak olmalıdır. Sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, kıymanın tazeliğinden emin olmalısınız. Ayrıca evde yapacağınız bir iki ufak testle de kıymanın bozuk olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

KIYMANIN BOZUK OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Taze kıymayı ilk olarak renginden anlayabilirsiniz. Uzun süre bekleyen kıyma, parlak kırmızı rengini kaybeder ve grileşmeye başlar. Eğer kıymanızın rengi neredeyse tamamen gri/soluk ise artık kullanmamanız daha iyi olabilir. İç kısımda bulunan renk değişimi az oksijene maruz kalmaktan kaynaklanabilir, ancak kıymanın rengi tamamen gri ve matsa kesinlikle tüketmemelisiniz.

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DOKUNDUĞUNUZDA ELİNİZE YAPIŞIYOR MU?

Bayat kıyma yapışkan bir kıvam alır. Bunu test etmek için ilk olarak ellerinizi yıkayın ve ardından elinize bir miktar kıyma alıp bastırın. Parmaklarınızda yapışkan bir doku ve cıvıklık kaldıysa muhtemelen o kıyma bayattır. Taze kıymanın dokusu sağlam olur, ele yapışmaz ve sünmez.

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KIYMAYI KOKLAMAYI UNUTMAYIN

Kıymalı bir yemek yapmadan önce koklamayı unutmayın. Koku testi bozuk kıymayı anlamanın en pratik yollarından biridir. Bozuk kıyma, taze kıyma gibi kokmaz, ekşimsi, hatta bozulmanın ileri seviyelerinde ise kesif bir kokusu olur.

KIYMANIN BOZULMASINI ÖNLEMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  • Satın aldığınız kıymanın son kullanma tarihini kontrol ettikten sonra paketinde herhangi bir çizik, yırtık olmadığına emin olun.
  • Satın aldığınız kıymayı kesinlikle oda sıcaklığında bekletmemelisiniz.
  • Hemen pişirecekseniz buzdolabına, saklayacaksınız da hızlı bir şekilde buzluğa atmalısınız.
  • Kıyma için uygun buzdolabı sıcaklığı maksimum 4 °C olmalı.

  • Buzlukta eğer uygun şartları sağladıysanız yaklaşık 3-4 ay boyunca güvenle saklayabileceğinizi bilmeli ama bu süreyi asla aşmamalısınız.


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