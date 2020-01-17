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  4. Kıymetli madenlerde şok gelişme

Kıymetli madenlerde şok gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

Kıymetli maden fiyatlarında, Noel sonrasında ciddi yükselişler yaşanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Noel tatilinin ardından altındaki sert yükselişin devam etmesini engelleyemediği gibi, ABD piyasası bu konuda tedirgin durumda. Edinilen bilgilere göre altın değerinin, dolar karşısındaki istikrarsız hareketi son yılların hiç bir dönemine benzemeyen nitelikte yükseliş gösteriyor.

Kıymetli madenlerde şok gelişme

Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları uzun süredir devam ederken, ABD doların egemenliğini korumak ve Çin'in ise bu süreçte altın depolayarak, kıymetli madenler üzerinde yapılacak işlemleri lehine çevirmeyi amaçladığı söylentiler arasında yer alıyor.

Son aylarda altındaki yükselişin manipülasyon yolu ile olduğu söylenirken, bu durumun ekonomi kulislerinde Çin'in ticaret savaşlarını daha sert bir hale getirdiğini söyleniyor. Her iki ülkenin başkanlarının yapmış oldukları açıklamalar olumlu olurken, ekonomik dalgalanmalar aynı istikrarı korumuyor.

Piyasa analistlerinin bu konuda yapmış oldukları araştırmalar neticesinde Rodyum, Platin ve Paladyum fiyatlarının yeni yıl başlangıcından bu yana, sert ve hacimli yükselişi fiyatlara müdahale edilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri gündeme taşıyor.
Özellikle Platin madeninin en nadir üyelerinden biri olan Rodyum'un yıl başından bu yana %30'u geçen yükselişi, Platin ve Paladyumda'ki sert fiyat hareketi, Amerika ve Çin tarafından imzalanan "Faz1" anlaşmasında, Çin'in Amerika'ya daha fazla kıymetli maden satacağı yönündeki konsensus ile kıymetli madenlerin %90'ına sahip Çin için ekstra avantaj sağladığı biliniyor.

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Amerika'nın "Faz1" anlaşmasına rağmen Çin'e uyguladığı gümrük vergileri ve tarifeleri yaşanan sıcak gelişmelerin temelini oluşturduğu konuşuluyor. Çin Hükümeti, vergi artırımı sonrasında, sert açıklamalarda bulunurken, son haftalardaki kıymetli maden fiyatlarına artışın Çin tarafından manipüle edildiği yönünde ekonomistlerden açıklamalar geliyor. Son dönemdeki kıymetli maden vadeli işlemleri ve fiziki transferlerinin incelemeye alınacağı yönündeki haberler de gelmeye başladı.
Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Lu Hao'ya yönelik inceleme başlatılacağı ve yaptırımların gündeme gelebileceği konuşulmakta. İran ile gerilimin sürdüğü bu günlerde İran'a desteği ile bilinen Çin Hükümeti'ne, bir darbenin de bu olay üzerinden gelmesi bekleniyor. İran ambargolarının bir modelinin de, Çin'in kıymetli madenlerine uygulanacağı yönünde ABD kulislerinde konuşmalar geçiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Amerika çin ticaret anlaşması

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