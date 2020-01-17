Kıymetli madenlerde şok gelişme

Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları uzun süredir devam ederken, ABD doların egemenliğini korumak ve Çin'in ise bu süreçte altın depolayarak, kıymetli madenler üzerinde yapılacak işlemleri lehine çevirmeyi amaçladığı söylentiler arasında yer alıyor.

Son aylarda altındaki yükselişin manipülasyon yolu ile olduğu söylenirken, bu durumun ekonomi kulislerinde Çin'in ticaret savaşlarını daha sert bir hale getirdiğini söyleniyor. Her iki ülkenin başkanlarının yapmış oldukları açıklamalar olumlu olurken, ekonomik dalgalanmalar aynı istikrarı korumuyor.

Piyasa analistlerinin bu konuda yapmış oldukları araştırmalar neticesinde Rodyum, Platin ve Paladyum fiyatlarının yeni yıl başlangıcından bu yana, sert ve hacimli yükselişi fiyatlara müdahale edilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri gündeme taşıyor.

Özellikle Platin madeninin en nadir üyelerinden biri olan Rodyum'un yıl başından bu yana %30'u geçen yükselişi, Platin ve Paladyumda'ki sert fiyat hareketi, Amerika ve Çin tarafından imzalanan "Faz1" anlaşmasında, Çin'in Amerika'ya daha fazla kıymetli maden satacağı yönündeki konsensus ile kıymetli madenlerin %90'ına sahip Çin için ekstra avantaj sağladığı biliniyor.