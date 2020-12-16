HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

16.12.2020 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

Adana’da kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde H.B, İ.B ile E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Adana’da kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde H.B, İ.B ile E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabana ve pompalı tüfeklerden açılan ateşler sonucunda, H.B ve İ.B yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet ekipleri, şüpheliler yönelik yaptığı çalışmada, E.G, Ö.F.G, A.G ve M.G’yı yakalarken olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Kız alıp verme kavgasında 4 tutuklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın dururProf. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur
Para yardımı başvuruları bugün başlıyor!Para yardımı başvuruları bugün başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Metoroloji'den Doğu Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Metoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! Yarın başlıyor

Antalya'da başhekimden hemşireye 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazma cezası

Hemşireye verilen ceza tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

16 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İşkence gören eşek, geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

İşkence gören eşek, geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi çökertildi

Polise silahlı saldırıda bulunan gasp çetesi çökertildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.