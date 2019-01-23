HABER

Kız arkadaş katilinin cezası değişmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Şahin Koçar (33), kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya mahkum edildi.

Kız arkadaş katilinin cezası değişmedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Şahin Koçar (33), kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya mahkum edildi.
Antalya'da garsonluk yapan Hüsne Aslan ile kız kardeşi Cennet Aslan, 19 Şubat 2015 gecesi eğlenmek için bara gitti. Bir süre sonra kız kardeşlerin yanına, Hüsne Aslan'ın erkek arkadaşı Şahin Koçar geldi. Gecenin sonunda Koçar'ın otomobiline binip evlerine dönmeyi planlayan kız kardeşlerle Şahin Koçar arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Koçar'ın aracından inmeye çalışan Hüsne Aslan, otomobilin tekerleğinin altında kalarak can verdi. Olayın ardından tutuklanan Şahin Koçar hakkında 'olası kast ile öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Koçar, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
YARGITAY BOZDU
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Koçar, suçsuz olduğunu tekrarladı ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin 'olası kasıtla öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü.
Yargılama sonunda mahkeme heyeti, daha önce verdiği karara uyarak sanığın 16 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaş katilinin cezası değişmediKız arkadaş katilinin cezası değişmediKız arkadaş katilinin cezası değişmediKız arkadaş katilinin cezası değişmedi

PARTNER Son 10 yılda dünya nasıl değişti Son 10 yılda dünya nasıl değişti
Kavgada boğazından bıçaklanan genç, 1 ay sonra öldüKavgada boğazından bıçaklanan genç, 1 ay sonra öldü
17 yaşındaki engelli Arif, su kuyusunda ölü bulundu17 yaşındaki engelli Arif, su kuyusunda ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.