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'Kız arkadaş' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, çıkan 'kız arkadaş' kavgasında Ümit Ant (23), H.H.G.

'Kız arkadaş' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, çıkan 'kız arkadaş' kavgasında Ümit Ant (23), H.H.G. (20) tarafından bıçaklandı. Ant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, H.H.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Avukat Akçiçek Parkı'nda meydana geldi. Parkta karşılayan ve H.H.G. ile Ümit Ant, 'kız arkadaş' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle H.H.G., yanındaki bıçakla Ant'ı göğsünden yaraladı. Ümit Ant kanlar içinde yere yığılırken, H.H.G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ant, ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ant, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ant'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, H.H.G.'yi, Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. H.H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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