Kız arkadaşı tarafından terk edildiği gün lotodan milyonlar kazandı

Sevgilisi tarafından terk edilen adam, o gün şans oyunu oynadı ve büyük ikramiyeyi kazandı.

Güney Afrika Johannesburg’daki şanslı adam, lotoda kazandığı para ile ona karşı kötü duygular beslemediğini göstermek için kendisini terk eden sevgilisine bir buzdolabı satın aldı. Görgü tanıklarından biri, şanslı adamın ikramiyeyi kazandığını öğrendikten sonra sakinleşmek için soğuk bir duş almak zorunda kaldığını söyledi.

LOTODAN 3 MİLYON POUND KAZANDI

30 yaşında ve finans sektörü çalışanı olduğu belirtilen talihli, 15 Ocak günü kazandığı ikramiyeyi almak için 19 Ocak’ta başvuruda bulundu ve “Böyle bir para kazandığıma inanamıyorum, bugüne kadar kazandığım en yüksek ikramiye 24 pounddu (245 TL)” dedi.

Piyango talihlisi açıklamalarına “Birlikte yaşadığım kız arkadaşım beni terk etmişti ve pek iyi durumda değildim. Oynadığım şans oyununun sonuçlarını Cuma gecesi kontrol ettiğimde o çoktan evden taşınmıştı ve yalnız başımaydım. Kazandığımı gördüğümde rüyada olduğumu düşündüm. Hemen gidip soğuk bir duş aldım ve dönüp tekrar kontrol ettim. Şans açıkça görülüyor ki ondan değil benden yanaydı” dedi.