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  4. 'Kız arkadaşıma sahte içki sattın' diyerek tekeli bastı! Bir de üstüne dayak yedi

'Kız arkadaşıma sahte içki sattın' diyerek tekeli bastı! Bir de üstüne dayak yedi

18.12.2024 09:55
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 09:55
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İstanbul'da son günlerinden en büyük kabuslarından biri de sahte içki oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kadın içki içtikten sonra rahatsızlandı. Erkek arkadaşı da tekel bayiyi basarak kavga çıkardı. Sinirli gencin market sahibi ve marketteki bir kişi tarafından darbedilmesi kameralara yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de kız arkadaşının içki içtikten sonra hastaneye kaldırıldığını öğrenen kişi, tekel bayini bastı. Sahte içki sattığını iddia ettiği iş yeri sahibine küfrederek tehdit eden kişi, dükkandaki bir kişi ve iş yeri sahibi tarafından sopayla darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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KÜFÜRLET TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Olay, 8 Aralık Pazar günü saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın akşam saatlerinde tekel bayine giderek içki satın aldı. Aldıklarının tamamını tüketen kadın rahatsızlanarak bir süre sonra hastaneye kaldırılırken erkek arkadaşı ise bir arkadaşıyla beraber tekel bayine giderek Kazım isimli iş yeri sahibini küfrederek tehdit etti.

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KAVGA ÇIKARMAK İSTEDİ, DARP EDİLDİ

İş yeri sahibini sahte içki satmakla suçlayan kişi, dükkandaki bir başka kişi tarafından yumruklanırken küfretmeye devam edince iş yeri sahibi tarafından bir de sopayla darbedildi.

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Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların olayla ilgili birbirlerine şikâyetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul sahte içki kavga Tekel bayi
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