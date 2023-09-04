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Kız arkadaşına 2,5 ay kabusu yaşattı! Cinsel istismar, hortum, silah, sıcak su... Dehşet anlarını kaydedip paylaşmış

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

Bursa'da yaşayan 16 yaşındaki N.G.'nin hayatı, erkek arkadaşı H.H. tarafından kabusa döndü. 22 yaşındaki H.H. tarafından 2,5 ay boyunca işkence edip, cinsel istismara maruz kalan N.G., yaşadığı kabusu anlattı. Erkek arkadaşının kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu belirten N.G. "Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü" diye konuştu. Gözaltına alınıp, tutuklanan H.H.'nin söz konusu dehşet anlarını sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

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