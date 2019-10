Kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunanı vurup, arkadaşını yanlışlıkla yaralamış

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.

Olay, önceki gece Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki çay ocağında yaşandı. Çay ocağında oturan Uğur A. başından, E.G. ise sırtından kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 2 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Emre Samat olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Ankara'ya kaçmaya hazırlandığı olan Samat'ı ruhsatsız tabancasıyla yakalayarak, gözaltına aldı. Polis, ayrıca olaya karıştıkları tespit edilen Oktay T. ve Hüseyin Y. ile B.Y. isimli kadını da yakaladı.

KIZ ARKADAŞI İÇİN VURMUŞ

Samat, polisteki sorgusunda Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. ile zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla vurduğunu anlattı. Samat, ''Kız arkadaşım B., olay gecesi beni arayarak, Uğur'un kendisini ilişkiye zorladığı söyledi. Parasını da almış. Daha önce de yaptı. Yapmaması konusunda onu uyarmıştım. Silahımı alıp, dışarı çıktım. Uğur'un çay ocağında olduğunu öğrendim. Çay ocağına yaklaşarak, Uğur'un kafasına ateş ettim'' dedi.

YARALADIĞI ARKADAŞINA 'SENİ YANLIŞLIKLA VURDUM' DEMİŞ

Emre Samat'ın sırtından vurarak yaraladığı E.G.'nin arkadaşı olduğunu, olay yerine birlikte gittiklerini söyleyerek, ''Uğur'u vurduktan sonra E.G., beni olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Silah, belime koymaya çalışırken ateş aldı, E.G. vuruldu. Ona, 'Kusura bakma. Seni vurmayacaktım. Yanlışlıkla vurdum' diyerek olay yerinden uzaklaştım'' diye konuştu.

Emre Samat'ın Uğur A. ve E.G.'yi vurma anı ise çevredeki bir iş erinin güvenlik kameraları

tarafından kaydedildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Emre Samat tutuklanırken, B.Y. ile Oktay T. ve Hüseyin Y.'ye elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.