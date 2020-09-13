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Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Pendik’te bir kişi, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Pendik’te bir kişi, kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 29 Ağustos günü saat 21.45 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Yücelen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde tartışmaya başlayan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı ve taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı kişiye ateş etti. Ateş eden şahıs kaçarken, isminin Alper Yıldırım (38) olduğu öğrenilen kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı haldeki Yıldırım’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, hastanede tedavi altında olan Alper Yıldırım 12 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek, 10 Eylül günü hayatını kaybetti.

Zanlı, iş arkadaşı çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin dinlenmesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti. Şüphelinin, Alper Yıldırım’ın iş arkadaşı Murat E. (26) olduğu öğrenildi. Zanlı 11 Eylül’de Kartal’da yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermi ele geçirildi.

Cinayette sarkıntılık iddiası
Emniyette ifadesi alınan Murat E.’nin 11 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Murat E.’nin, Alper Yıldırım’ın kız arkadaşına sarkıntılık ettiğini ve bu sebeple tartıştıklarını, tartışma sürerken silahıyla onu vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vurduktan sonra böyle kaçtı
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının Alper Yıldırım’ı vurduktan hemen sonra bir sokakta koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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