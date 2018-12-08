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Kız arkadaşından ayrılınca boğazına bıçak dayadı, özel güvenlikçi etkisiz hale getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 16:20 | Son Güncelleme

BURSA'da kız arkadaşından ayrıldığı için boğazına bıçak dayayarak intihar edeceğini söyleyen kişi, olay yerinden geçen bir şirkette özel güvenlikçi olarak çalışan Ali Kovaç, tarafından etkisiz hale getirilerek, kurtarıldı.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSA'da kız arkadaşından ayrıldığı için boğazına bıçak dayayarak intihar edeceğini söyleyen kişi, olay yerinden geçen bir şirkette özel güvenlikçi olarak çalışan Ali Kovaç, tarafından etkisiz hale getirilerek, kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 40 yaşlarındaki kişi, kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra bıçağı, boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören özel güvenlik görevlisi Ali Kovaç, soğukkanlı bir şekilde bu kişinin yanına yaklaşarak, sohbet etmeye başladı. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde Kovaç, boğazında bıçak bulunan kişiye sakin olmasını söyledi. Ancak adam sakinleşmedi. Bir süre bekleyen Ali Kovaç, adamın dalgın anından faydalanıp, elindeki bıçağı aldı. Çevredekilerin de yardımıyla adam etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve boğazından hafif şekilde yaralı olan adam, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. GÖRGÜ ŞAHİDİ O ANLARI ANLATTI Olayın görgü tanığı esnaf Barış Kepir, kapının önünde otururken bir bağrışma duyduklarını anlatarak, "Kız arkadaşıyla kavga etmiş, herhalde kız arkadaşından ayrılmış. Sonra cebinden bıçak çıkardı, 'Beni bırakma' diye bağırmaya başladı. O anlarda da insanlar geçiyordu, korktular. Özel güvenlikçi arkadaşımız müdahale etti, biz de esnaf olarak yardım ettik. Elinden bıçağı aldık. Şans eseri o anda bizi ziyarete gelen özel güvenlikçi arkadaşımızn yanında bulunan kelepçeyle kelepçeledik. Sonra polis geldi. Bayağı bir direndi, boğazından yaraladı kendini. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

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