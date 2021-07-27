Kız arkadaşından ayrılıp ehliyetine de el konulunca intihar etti

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşından ayrılıp, ehliyetini de alkollü araç kullandığı için polis tarafından el konulunca bunalıma girdiği ileri sürülen 20 yaşındaki Yigit Ş., evlerinde doğalgaz borusuna kendini astı.

DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU

Ailesi evde tek başına olan Yiğit Ş.’yi telefonla arayıp ulaşamayınca arkadaşından yardım istedi. Balkondan eve giren arkadaşı Cihat A., balkondan eve girince oturma odasında genci doğalgaz borusuna asılı halde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Asılı olduğu yerden indirilen Yiğit Ş., özel bir hastaneye kaldırıldı. Yiğit Ş. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNTİHAR EDECEĞİNİ ARKADAŞINA SÖYLEMİŞ

Yiğit Ş.’nin intihar etmeden önce arkadaşı Cihat A.’dan ip isteyerek, kız arkadaşından ayrıldığını, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu ve bu yüzden bunalıma girip kendisini asmak istediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

