Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı

Bursa’da kız arkadaşından ayrılan bir genç çıktığı köprüden atlayarak intihar etmek istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınmasının ardından genci ikna etmeye çalışan polis ekipleri, tam atlayacağı sırada genci tutarak intihar etmesini engelledi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Irgandı Köprüsü altında bulunan bir başka köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız arkadaşından ayrılan Özay K. (22) köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Özay K’yi gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köprünün aşağısına branda açarken polis de genci ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan ve inmeye yanaşmayan Özay K. tam aşağıya atlayacağı sırada ekipler Özay K’yi kollarından tutarak yukarı çekmeyi başardı.

Özay K. olay yerinde yapılan sağlık muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



