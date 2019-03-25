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Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

KARAMAN'da okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu (18), aralarında husumet bulunan Atakan Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kız arkadaşını beklerken bıçaklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu (18), aralarında husumet bulunan Atakan Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan Kocaoğlu, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Atakan Y. ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde Karaman Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Yasin Kocaoğlu, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklediği sırada, yanına, aralarında daha önceden husumet bulunan Atakan Y. geldi. Bir arkadaşıyla birlikte motosikletle gelen Atakan Y. ve Kocaoğlu arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Atakan Y., bıçakla Yasin Kocaoğlu'na saldırılıp göğsünden yaraladı. Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Atakan Y. arkadaşıyla birlikte kaçtı. Olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralı Yasin Kocaoğlu, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Kocaoğlu, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Atakan Y. ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

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Kız arkadaşını beklerken bıçaklandıKız arkadaşını beklerken bıçaklandıKız arkadaşını beklerken bıçaklandıKız arkadaşını beklerken bıçaklandı

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