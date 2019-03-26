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Kız arkadaşını bekleyen genci, Instagram'dan küfretti, diye bıçaklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu'nu (18) bıçaklayarak, öldüren Atakan Y.

Kız arkadaşını bekleyen genci, Instagram'dan küfretti, diye bıçaklamış

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, okuldan çıkacak kız arkadaşını bekleyen Yasin Kocaoğlu'nu (18) bıçaklayarak, öldüren Atakan Y. (17) ile arkadaşı E.S.M. (15), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Atakan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, Instagram'daki hesabından canlı yayın yaparken, yayına katılıp, kendisine küfrettiği için Kocaoğlu'nu bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Nefise Sultan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde, Karaman Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Yasin Kocaoğlu'nun yanına, okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken, Atakan Y. ve arkadaşı E.S.M. motosikletle geldi. Burada 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Atakan Y., kavga sırasında Kocaoğlu'nu göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Olay anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kocaoğlu'nu hastaneye götürmek üzere ambulansa aldı. Yolda kalbi duran Kocaoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yasin Kocaoğlu, tedaviye alındığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
INSTAGRAM'DAN KÜFRETMİŞ
Olay sonrası kaçan Atakan Y. ve arkadaşı E.S.M. ise akşam saatlerinde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Atakan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, Instagram'daki hesabından canlı yayın yaparken, Yasin Kocaoğlu'nun birkaç arkadaşıyla yayına katılıp, küfrettiğini, aralarında çıkan tartışma üzerine kız arkadaşıyla buluşacağı adrese kendisini davet ettiğini, çağrıldığı yere gidince Kocaoğlu'nu kavgada bıçakladığını söylediği öğrenildi. Atakan Y. ile arkadaşı E.S.M., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek, adliyeye sevk edildi.

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Kız arkadaşını bekleyen genci, Instagram'dan küfretti, diye bıçaklamışKız arkadaşını bekleyen genci, Instagram'dan küfretti, diye bıçaklamışKız arkadaşını bekleyen genci, Instagram'dan küfretti, diye bıçaklamışKız arkadaşını bekleyen genci, Instagram'dan küfretti, diye bıçaklamış

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