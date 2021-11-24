Kız arkadaşını boğarak öldürmüştü! 25 yıl hapis cezası verildi

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Recep Eray Hakver, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, maktulün anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı mütalaadaki müebbet hapis talebini tekrar etti.

Sanık Hakver ise savunmasında öldürme kastının olmadığını, tahliyesini istediğini belirterek, "Yaşanan olayda art niyetim yoktur, bu olay benim dikkatsizliğimden dolayı olmuştur, öldürme gibi kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanık hakkında, sabıkası olmaması, teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAKTÜLÜN BABASINDAN CEZAYA İTİRAZ

Cennet Tuba Tokbaş’ın babası Murat Tokbaş, duruşma sonrası sanığa verilen 25 yıl kararını istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Sanığın olaydan sonra polise veya 112’ye haber vermediğini belirten Tokbaş, şöyle konuştu:

"Olaydan sonra 1 saat kadar evde oyalanmış, evdeki kediye mama vermiş, kulağında kulaklıkla müzik dinlemiş ve apart girişindeki kameraya selam vermiş. Önce annesine sonra da ifadesinde hiç bahsetmediği kızımın da arkadaşı olan bir kızın evine gidiyor, çayını içiyor ve olaydan bahsetmiyor. Bu arada kızımın telefonunu sıfırlıyor ve kendi telefonunu yok ediyor. Benim kızımı o saatlerde sürekli aramam üzerine 2 kez kızımın telefonunu açıyor ama cevap vermiyor. Üstelik kızıma ait olan elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşıyor. Kısaca 6 saat sonra teslim oluyor. Bunlar eğer kararda da yazıldığı üzere suç sonrası olumlu davranışlar ise indirim yerindedir. Ancak biz ailesi olarak tüm bu davranışların olumlu olabileceğine inanmıyoruz ve istinafa gidiyoruz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pamukkale'de 10 Kasım 2020'de Recep Eray Hakver'in annesi, oğlunun kız arkadaşıyla tartıştığını belirterek, polisten genç kızın sağlık durumunu kontrol etmesi için yardım istemişti. Polis ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı evinde boğazı sıkılarak öldürülmüş halde bulmuş, Hakver tutuklanmıştı.

AA

