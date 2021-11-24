HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız arkadaşını boğarak öldürmüştü! 25 yıl hapis cezası verildi

Kız arkadaşını boğarak öldürmüştü! 25 yıl hapis cezası verildi

24.11.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl kasım ayında kız arkadaşı Cennet Tuğba Tokbaş’ı boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Recep Eray Hakver, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cennet Tuba Tokbaş’ın babası Murat Tokbaş, duruşma sonrası sanığa verilen 25 yıl kararını istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Kız arkadaşını boğarak öldürmüştü! 25 yıl hapis cezası verildi

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Recep Eray Hakver, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, maktulün anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı mütalaadaki müebbet hapis talebini tekrar etti.

Sanık Hakver ise savunmasında öldürme kastının olmadığını, tahliyesini istediğini belirterek, "Yaşanan olayda art niyetim yoktur, bu olay benim dikkatsizliğimden dolayı olmuştur, öldürme gibi kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanık hakkında, sabıkası olmaması, teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAKTÜLÜN BABASINDAN CEZAYA İTİRAZ

Cennet Tuba Tokbaş’ın babası Murat Tokbaş, duruşma sonrası sanığa verilen 25 yıl kararını istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Sanığın olaydan sonra polise veya 112’ye haber vermediğini belirten Tokbaş, şöyle konuştu:

"Olaydan sonra 1 saat kadar evde oyalanmış, evdeki kediye mama vermiş, kulağında kulaklıkla müzik dinlemiş ve apart girişindeki kameraya selam vermiş. Önce annesine sonra da ifadesinde hiç bahsetmediği kızımın da arkadaşı olan bir kızın evine gidiyor, çayını içiyor ve olaydan bahsetmiyor. Bu arada kızımın telefonunu sıfırlıyor ve kendi telefonunu yok ediyor. Benim kızımı o saatlerde sürekli aramam üzerine 2 kez kızımın telefonunu açıyor ama cevap vermiyor. Üstelik kızıma ait olan elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşıyor. Kısaca 6 saat sonra teslim oluyor. Bunlar eğer kararda da yazıldığı üzere suç sonrası olumlu davranışlar ise indirim yerindedir. Ancak biz ailesi olarak tüm bu davranışların olumlu olabileceğine inanmıyoruz ve istinafa gidiyoruz."

Kadın cinayetinden müebbet aldı, "Neden indirim yapılmadı?" diye sorduKadın cinayetinden müebbet aldı, "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Pamukkale'de 10 Kasım 2020'de Recep Eray Hakver'in annesi, oğlunun kız arkadaşıyla tartıştığını belirterek, polisten genç kızın sağlık durumunu kontrol etmesi için yardım istemişti. Polis ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı evinde boğazı sıkılarak öldürülmüş halde bulmuş, Hakver tutuklanmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Kripto parada yeni bir vurgun iddiası! Hesaplarına erişilemiyorKripto parada yeni bir vurgun iddiası! Hesaplarına erişilemiyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.