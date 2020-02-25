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  4. Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Savcı mütalaasını açıkladı

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Savcı mütalaasını açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2020 21:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, iddia makamı, sanığın maktuleyi kılıçla öldürdüğü ve öldürme sebebinin tespit edilemediğini belirterek sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Savcı mütalaasını açıkladı

İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendikten sonra, Öztürk'ün evine gitti. Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayarak teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın veya cinayetin sebebiyle ilgili bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Günhan Öztürk ile ilgili savcılık soruşturması tamamlanırken, tutuklu sanık hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Günhan Öztürk, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı.

'ÖNCE GÜVENİNİ KAZANDI, SONRA ÖLDÜRDÜ'

Tütüncü'nün ailesinin avukatı toplanan delillerin maktulün sanık tarafından öldürüldüğünü gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Alınan rapor sanığın akli melekesinin yerinde olduğunu göstermektedir. Dosya kapsamındaki delillere göre sanığın öldürme güdüsünü tatmin etmek için maktulü öldürdüğü anlaşılmaktadır. Sanık önce maktulün güvenini kazanmış, maktul uyuduktan sonra alt kattan kılıcı getirmiş, belli bir hazırlık yaptıktan sonra uyku halindeki maktulü öldürmüştür. Sanığın tasarlayarak canavarca hisle uyurken beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki maktulü öldürmek suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz."

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DURUŞMA ERTELENDİ

İddia makamı sanığın maktuleyi kılıçla öldürdüğünü, öldürme sebebinin tespit edilemediğini bildirerek sanığın 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' ve 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti sanık avukatına süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zülal Tütüncü kadın cinayeti Günhan Öztürk izmir Bornova

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