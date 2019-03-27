Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Avcılar'da kız arkadaşını yanına alarak otoyolda kullandığı motosikletini tek teker üzerine kaldırarak otomobillere makas atan trafik magandası S.B.U. polis tarafından yakalandı. Sürücü S.B.U.'ya toplam 2 bin 347 lira para cezası, motosikletin sahibine de bin 2 lira ayrıca para cezası kesildi. S.B.U.'nun ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için el konduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YAYILDI

Sosyal medya üzerinde bir motosiklet sürücüsünün yanına kız arkadaşını da alarak otoyolda tehlikeli hareketler yaparak yaptığı sürüş görüntülerinin yayılması üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Görüntülerde kız arkadaşına kask takan şüphelinin daha sonra otoyolda hızla ilerlediği, bir süre sonra ise motosikleti tek teker üzerine kaldırarak otomobiller arasından hızla geçtiği görüldü. Aynı görüntüde şüphelinin arkasında bulunan kız arkadaşının durumdan korkarak ona aracı durdurması için adeta yalvardığı duyulmuştu.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri yaptıkları araştırmanın ardından sürücü S.B.U.'yu gözaltına aldı. Trafik magandası S.B.U.'ya "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak" tan 108 lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "Motosiklet sürücülerinin ellerini bırakarak motosiklet sürmek"ten 235 lira, "sürücü belge sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre yetkili olmadıkları araçları sürmek"ten bin 2 lira olmak üzere sürücüye toplam 2 bin 347 lira para cezası kesildi.