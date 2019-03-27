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KIZ ARKADAŞINI KORKUTAN "TEK TEKER" TRAFİK MAGANDASI GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Avcılar'da kız arkadaşını yanına alarak otoyolda kullandığı motosikletini tek teker üzerine kaldırarak otomobillere makas atan trafik magandası S.B.U.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Avcılar'da kız arkadaşını yanına alarak otoyolda kullandığı motosikletini tek teker üzerine kaldırarak otomobillere makas atan trafik magandası S.B.U. polis tarafından yakalandı. Sürücü S.B.U.'ya toplam 2 bin 347 lira para cezası, motosikletin sahibine de bin 2 lira ayrıca para cezası kesildi. S.B.U.'nun ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için el konduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YAYILDI
Sosyal medya üzerinde bir motosiklet sürücüsünün yanına kız arkadaşını da alarak otoyolda tehlikeli hareketler yaparak yaptığı sürüş görüntülerinin yayılması üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Görüntülerde kız arkadaşına kask takan şüphelinin daha sonra otoyolda hızla ilerlediği, bir süre sonra ise motosikleti tek teker üzerine kaldırarak otomobiller arasından hızla geçtiği görüldü. Aynı görüntüde şüphelinin arkasında bulunan kız arkadaşının durumdan korkarak ona aracı durdurması için adeta yalvardığı duyulmuştu.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri yaptıkları araştırmanın ardından sürücü S.B.U.'yu gözaltına aldı. Trafik magandası S.B.U.'ya "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak" tan 108 lira, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "Motosiklet sürücülerinin ellerini bırakarak motosiklet sürmek"ten 235 lira, "sürücü belge sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre yetkili olmadıkları araçları sürmek"ten bin 2 lira olmak üzere sürücüye toplam 2 bin 347 lira para cezası kesildi.

EHLİYETİNE 2 AY SÜREYLE EL KONDU
Şüphelinin ehliyetine bir yıl içinde 100 ceza puanı dolduğu için 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü S.B.U.'nun yasa gereği akıl sağlığı yerinde raporu aldıktan sonra ehliyetini geri alabileceği öğrenildi.

MOTOSİKLETİ ÖDÜNÇ VEREN SAHİBİNE DE CEZA KESİLDİ
Öte yandan, motosikletini sürücü S.B.U.'ya ödünç veren motosiklet sahibine de, "maddesi gereğince bin 2 lira ceza kesildiği öğrenildi.

ADLİ İŞLEM DE YAPILACAK
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler S.B.U.'yu daha sonra "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anına ilişkin görüntüler
-Motosikleti tek teker sürmesi
-Kız arkadaşının çığlık atması
-Şüphelinin emniyete girişi
Detaylar

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