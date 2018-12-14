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Kız arkadaşını markette 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

ANKARA'da Canoğul Y., markette çalışan kız arkadaşı Gülseren K.'yi, diğer çalışanların gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kız arkadaşını markette 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Canoğul Y., markette çalışan kız arkadaşı Gülseren K.'yi, diğer çalışanların gözleri önünde 44 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan Canoğul Y., ifadesinde, "Kıskandığım için bıçakladım" dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Canoğul Y., daha önce çalıştığı markete girerek, şarküteri bölümünde görevli kız arkadaşı Gülseren K.'nin yanına gitti. Burada, iddiaya göre, Canoğul Y. ile Gülseren K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Canoğul Y., eline aldığı bıçakla tüm çalışanların gözleri önünde Gülseren K.'yi vücudunun 44 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Gülseren K. kanlar içinde yere düşerken, arkadaşları durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülseren K.'yi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, Gülseren K. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
POLİSE TESLİM OLDU
Katil zanlısı Canoğul Y., bir süre sonra Cebeci Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim oldu. Cinayette kullandığı kırmızı saplı bıçağı attığı yeri de gösteren Canoğul Y., ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Canoğul Y., 1,5 yıl önce eşinden ayrıldığını ve olayın meydana geldiği marketin manav bölümünde bir süre görev yaptığını söyledi. Markette 10 ay önce işe başlayan Gülseren K. ile duygusal yakınlık yaşadıklarını anlatan Canoğul Y., ifadesinde, kız arkadaşını kıskandığı için bıçakladığını söyledi.
Şüpheli Canoğul Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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