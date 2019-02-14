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Kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tanju Madanoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki duruşmada verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini dile getirerek, Madanoğlu'nun "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

- Sevgililer gününe örnek olacak ceza olmasını istendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, bugünün "14 Şubat Sevgililer Günü" olduğunu hatırlatarak, sevgilisini öldüren sanığa örnek teşkil edilebilecek bir ceza verilmesini istedi.

Sanık Madanoğlu, soruşturma ve yargılama aşamasında çelişkili ifade vererek mahkemeyi yanıltmadığını, öldürdüğü kişiyi sevdiğini ileri sürerek "Bana ceza verilecekse, adil bir ceza verilsin." şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Madanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 19 Aralık 2017'de, Tanju Madanoğlu bir evde kavga ettiği kız arkadaşı Funda Turan'ı bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Turan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Madanoğlu, tutuklanmıştı.

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