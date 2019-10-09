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Kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da geçen yıl kız arkadaşını başından silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçen yıl kız arkadaşını başından silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Yeniyurt ve avukatı katıldı.

Sanık Yeniyurt, savunmasında, tabancanın kaza sonucu ateş aldığını, bilerek ve tasarlayarak bir eylemde bulunmadığını ileri sürdü.

Olayın bir kaza sonucu meydana geldiğini iddia eden Yeniyurt, ''Kız arkadaşımla bir yerde yemek yedik ve alkol aldık. Daha sonra arabayla dolaşmaya çıktık. Bu sırada arabayı boş bir alana çektim, tartışmaya başladık. Tartışma sırasında tabancayı gördü ve almak için hamle yaptı. Ben de tabancayı almasın diye elini tuttum. Bu sırada koltuğa çarpan tabanca ateş aldı, iki el patladı ve kız arkadaşımın vurulduğunu gördüm. Bu olay tamamen bir kaza sonucu olmuştur.'' ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın suçunun deliller ışığında sabit olduğunu, maktul Esen Dülger'i bilerek ve isteyerek öldürdüğünün açık olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanık Yeniyurt'u, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81. maddesine göre "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan heyet, sanığa, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 12 Nisan 2018'de Esentepe Mahallesi Önerler Yolu'nda boş bir arazide park halindeki otomobili gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, otomobilin içinde bir kadını hareketsiz halde bulmuştu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının, başından ve boynundan tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Öldürülen kadının Esen Dülger (26) olduğunu ve otomobilin de kiralandığını tespit eden polis, sanık Bekir Yeniyurt'u teknik takip sonucu İstanbul'da yakalamıştı.

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