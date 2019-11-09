HABER

Kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

Kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Kız arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan'da Şirinevler'deki günlük kiralık bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine polisin soruşturma başlattığı aktarıldı. Polisin tanınmaz haldeki cesedi bulduğu eve 30 Mart'ta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Afganistan uyruklu Zıvar Gol Ravan'ın gözaltına alındığı kaydedildi.

İddianameye göre, polislere cinayet itirafında bulunan Ravan, cesedin öldürdüğü kız arkadaşı Najiha Arabzaı'ya ait olduğunu söyledi.

Ravan, dini nikah kıydıkları uzaktan akrabası da olan kız arkadaşı Arabzaı'yı aralarında çıkan tartışma üzerine boğazını sıkarak öldürdüğünü, sonrasında ise kendisini kaybettiğini öne sürdü. Parçaladığı cesedi yatağın bazasına sakladığını anlatan Ravan, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu savundu.

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanık Zıvar Gol Ravan, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Yalova’da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandıYalova’da yaklaşık 95 kilogram afyon sakızı yakalandı
Gazeteci Tuzcu, hayatını kaybettiGazeteci Tuzcu, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame sanık Zıvar Gol Ravan

En Çok Okunan Haberler

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.