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Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlının davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:37 | Son Güncelleme

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye çalışan Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" ile arkadaşı Yunus Kıldır'ın da ''suçu bildirmeme'' suçlarından yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye çalışan Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" ile arkadaşı Yunus Kıldır'ın da ''suçu bildirmeme'' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve müşteki Rabia Kaçmaz'ın babası Şerif Kaçmaz katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Emre Çiçek'in babası Ali Çiçek, "Olay günü gece saat 01.30'da oğlum yanıma geldi. 'İşe gireceğim.' diye benden para almıştı. Araç kiralamış kız arkadaşıyla gezmeye çıkmış. 'Baba ben kız arkadaşımla tartıştım.' dedi. 'Kötü bir şey var mı?' diye sordum. 'Yok, sen git.' dedi. Ben yukarı çıkarken kaçıp gitti. Ben de hemen polisi aradım. 'Acaba kötü bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Hatta 'Kızın babasını da arayalım merak etmesinler.' dedim. Oradan karakola götürdüler. Sabaha kadar bekledik. Daha sonra 'Çocuklar tartışmış Firuzköy Karakolu'nda.' dediler. Ben de karakolda Emre'yi gördüm. Kızın babasıyla sabaha kadar karakoldaydık." diye konuştu.

Rabia Kaçmaz'ın avukatı Diren Cevahir Şen de "Emre'nin fiili mağduru öldürmeye yöneliktir. Sanık Yunus'un eylemi ise diğer sanığın eylemine yardımdır. Adam öldürme suçu bakımından da iştirakçidir. Bu nedenle Yunus'un da tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Emre Çiçek'in mahkemeye gelen epikriz raporu ile Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında cezai ehliyeti bakımından rapor istenmesine hükmetti.

Müşteki Rabia Kaçmaz'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Yunus Kıldır'ın da yurtdışına çıkışını yasakladı. Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianamede, sanık Emre Çiçek hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır hakkında "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Emre Çiçek Yunus Kıldır

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