HABER

Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Mahkeme, tutuklu sanık Emre Çiçek'in Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı

İSTANBUL (AA) - Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" ile arkadaşı Yunus Kıldır'ın da ''suçu bildirmeme'' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve müşteki Rabia Kaçmaz'ın babası Şerif Kaçmaz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Sadık Güneş, sanıklardan Emre Çiçek ile yakın arkadaş olduğunu, aynı mahallede oturduklarını, Yunus Kıldır'ı Çiçek'in vasıtasıyla tanıdığını, Rabia Kaçmaz'ın ise arkadaşının kız kardeşi olduğunu söyledi.

Olaydan bir ay önce mahallede sanık Emre Çiçek ile sohbet ettiğini anlatan tanık Güneş, "Emre, Rabia için 'Onu kimseye yar etmem, öldürürüm.' tarzında beyanda bulunuyordu. Daha sonra Rabia'nın kardeşi Ömer'in arkadaşı olduğunu söyleyerek, 'Böyle bir şey yapamam.' demeye başladı. Biraz konuştuk, sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Rabia'nın kardeşi Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam anlatmadım ancak kız kardeşi ile Emre'yi görüştürmemesi gerektiğini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye içeriğini kendisine anlatmadım. Daha sonra ise Ömer, Emre'yi evden kovduğunu belirtmişti." ifadelerini kullandı.

Katılan mağdur Rabia Kaçmaz'ın avukatı, tanık beyanlarının, sanık Emre Çiçek'in bu suçu planlayarak canavarca hisle işlediğini gösterdiğini belirterek, suça iştirak eden sanık Yunus Kıldır'ın tutuklanmasını talep etti.

Sanık Emre Çiçek'in avukatı, planlamaya dair bir delilin olmadığını öne sürerek, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Emre Çiçek'in Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını, mağdur Rabia Kaçmaz ile ilgili İstanbul Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenecek raporun beklenmesine hükmetti.

Tutuklu sanık Emre Çiçek'in bu halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat'ta yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır hakkında "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Kıbrıs uçağında olay çıkaran kadının avukatı konuştuKıbrıs uçağında olay çıkaran kadının avukatı konuştu
2'nci katında yangın çıkan binadan 20 kişi kurtarıldı2'nci katında yangın çıkan binadan 20 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi müşteki Rabia Kaçmaz tutuklu sanık Emre Çiçek

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç kazada otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı

Korkunç fotoğraflar! İbre 150'de takılı kaldı...

2019'da dünyada ve Türkiye'de neler oldu?

2019'da dünyada ve Türkiye'de neler oldu?

İstanbul-Kıbrıs uçağında olay çıkaran kadının avukatı konuştu

Kıbrıs uçağında olay çıkaran kadının avukatı konuştu

Samsun Müftüsü Çakı’dan ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması: Rükuya eğildiği zaman...

Müftü Çakı’dan ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Kazada eşini, oğlunu, annesini ve babasını kaybetti! 'Tek umudum annemdi'

Büyük acı! 'Tek umudum annemdi'

11 Kasım'dan bu yana 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

110 tanesi ülkelerine gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.