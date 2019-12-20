Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" ile arkadaşı Yunus Kıldır'ın da ''suçu bildirmeme'' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve müşteki Rabia Kaçmaz'ın babası Şerif Kaçmaz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Sadık Güneş, sanıklardan Emre Çiçek ile yakın arkadaş olduğunu, aynı mahallede oturduklarını, Yunus Kıldır'ı Çiçek'in vasıtasıyla tanıdığını, Rabia Kaçmaz'ın ise arkadaşının kız kardeşi olduğunu söyledi.

Olaydan bir ay önce mahallede sanık Emre Çiçek ile sohbet ettiğini anlatan tanık Güneş, "Emre, Rabia için 'Onu kimseye yar etmem, öldürürüm.' tarzında beyanda bulunuyordu. Daha sonra Rabia'nın kardeşi Ömer'in arkadaşı olduğunu söyleyerek, 'Böyle bir şey yapamam.' demeye başladı. Biraz konuştuk, sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Rabia'nın kardeşi Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam anlatmadım ancak kız kardeşi ile Emre'yi görüştürmemesi gerektiğini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye içeriğini kendisine anlatmadım. Daha sonra ise Ömer, Emre'yi evden kovduğunu belirtmişti." ifadelerini kullandı.