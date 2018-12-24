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Kız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden kullandığı araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Şahin Koçar'ın (33), kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Kız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısında

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden kullandığı araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Şahin Koçar'ın (33), kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.
Antalya'da garsonluk yapan Hüsne Aslan ile kız kardeşi Cennet Aslan, 19 Şubat 2015 gecesi eğlenmek için bara gitti. Bir süre sonra kız kardeşlerin yanına, Hüsne Aslan'ın erkek arkadaşı Şahin Koçar geldi. Gecenin sonunda Koçar'ın otomobiline binip evlerine dönmeyi planlayan kız kardeşlerle Şahin Koçar arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Koçar'ın aracından inmeye çalışan Hüsne Aslan, otomobilin tekerleğinin altında kalarak can verdi. Olayın ardından tutuklanan Şahin Koçar hakkında 'olası kast ile öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Koçar, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
YENİDEN YARGILANIYOR
Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, duruşmaya sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Koçar, olayı daha önce bütün gerçekliğiyle anlattığını belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü. 46 aydır cezaevinde olduğunu kaydeden sanık, tahliyesini talep etti.
Sanık avukatı da müvekkilinin 'olası kasıtla öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısındaKız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısındaKız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısındaKız arkadaşını otomobille ezen sanık, yeniden hakim karşısında

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