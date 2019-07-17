HABER

Kız arkadaşını yaralayıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 00:15 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, tartıştığı kız arkadaşı Ş.B.'yi (21) pompalı tüfekle yaralayan H.B. (21), aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y. ile kız arkadaşı Ş.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ş.B.'yi vurarak yaraladı. H.Y. daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan H.Y. ve Ş.B.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne götürdü. H.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.B.'nin tedavisi ise sürüyor.

Türkiye'nin en güçlüleri belirlendi! Türkiye'nin en güçlüleri belirlendi!
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıElazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
ABD'li turist, JAK timi tarafından helikopterle kurtarıldıABD'li turist, JAK timi tarafından helikopterle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.