Kız arkadaşını ziyarete geldi, dövülüp gasp edilerek, alıkonuldu

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinden Van'a kız arkadaşını ziyarete gelen E.A. hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre E.A, kız arkadaşının evindeyken 3 kişi tarafından darp edildi, 19 bin TL'si gasp edildi ve 3 gün boyunca depoda zorla tutuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 saldırgan T.K., T.Ö., M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 30 Ekim günü İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'nde meydana geldi. Polise T.K., T.Ö., M.İ.'nin Bitlis Tatvan'dan Van'a kız arkadaşı A.E.'yi görmeye gelen E.A.'yı bir depoda 3 gündür zorla tuttuğu ihbarı yapılrı. Harekete geçen polis olay yerinde 3 şüpheli ile E.A.'nın kız arkadaşı A.E.'yi gasp ettikleri araç, hesaplarına aktardıkları 19 bin TL paraya ait dekont ve cep telefonu ile birlikte gözaltına alırken, E.A.'yı da kurtardı. Poliste ifadeleri alınarak soruşturması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevkedilirken, mağdur E.A.'nın kız arkadaşı A.E ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.K., T.Ö., M.İ adlı şüpheliler 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları
Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum