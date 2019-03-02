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Kız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen genç yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da evine gittiği kız arkadaşının babası gelince paniğe kapılıp, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan inmeye çalışan A.İ.A.

Kız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen genç yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da evine gittiği kız arkadaşının babası gelince paniğe kapılıp, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan inmeye çalışan A.İ.A. (17), düşerek ağır yaralandı.
75'inci Yıl Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi M.K. (17), iddiaya göre, evde yalnız kalınca erkek arkadaşı A.İ.A.'yı davet etti. Bir süre sonra kızın babası F.K. (48) eve geldi. Paniğe kapılan A.İ.A., 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıktı. Buradan aşağı inmeye çalışan A.İ.A., dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından A.İ.A., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldü. Ağır yaralanan A.İ.A.'nın bacaklarında ve dişlerinde kırıklar olduğu belirlendi. M.K. ise polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen genç yaralandıKız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen genç yaralandıKız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen genç yaralandıKız arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen genç yaralandı

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