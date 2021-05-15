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  4. Kız arkadaşının ailesinden tuzak! Önce çağırıp dövdüler, sonra 'hırsız' diye polise teslim ettiler

Kız arkadaşının ailesinden tuzak! Önce çağırıp dövdüler, sonra 'hırsız' diye polise teslim ettiler

15.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da kız arkadaşının ailesi tarafından dövüldükten sonra hırsızlıkla suçlanarak polise teslim edilen erkek, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kendisine tuzak kurulduğunu öne sürüp darp raporu alan bu kişi aileden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kız arkadaşının ailesinden tuzak! Önce çağırıp dövdüler, sonra 'hırsız' diye polise teslim ettiler

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen erkek, iddiaya göre sevgilisi tarafından konuşmak için evlerinin önüne çağırıldı. Bu sırada kızın ailesi, bu kişiyi yakalayıp eve götürdü. Aile üyeleri, erkeği dövüp, odaya kilitledikten sonra polisi arayarak evlerine giren hırsızı yakaladıklarını söyledi. İhbar üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.

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Polis tarafından tedavisi için hastaneye götürülen bu kişi, bulunduğu evin sevgilisinin evi olduğunu, ailenin saldırısına uğrayıp, kendisine tuzak kurulduğunu öne sürdü. Hastaneden darp raporu alan şüpheli daha sonra polis merkezine götürüldü. Burada tekrar ifadesi alınan şüpheli, sevgilisi ve ailesinden şikayetçi olduğunu bildirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından bu kişi serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

DHA

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Diyarbakır
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