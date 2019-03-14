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Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

KONYA'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Ö.

Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı

Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da evlenme isteklerine karşı çıkan kız arkadaşının babası İbrahim H.'yi (43) pompalı tüfekle bacağından yaralayan Hasan Ö. (19) polis tarafından yakalandı. Hasan Ö.'nün, İbrahim H.'yi silahla kovalayıp vurması ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ö., kız arkadaşı N.H.'yi ailesinden istedi. Ancak İbrahim H., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., pompalı tüfeğini de yanına alarak İbrahim H.'nin çalıştığı markete geldi. Bu sırada marketin önünde bulunan İbrahim H., Hasan Ö.'nün tüfekle geldiğini görünce kaçmaya başladı. Hasan Ö., ateş edip, İbrahim H.'yi sağ bacağı ve ayağından vurup, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim H., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'KIZINI BANA VERMEDİ'
Olay anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, etrafta insanlar varken market önünde tüfeğini çekip İbrahim H.'yi kovalamaya başladığı, ardından da ateş ederek vurduğu görüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasan Ö.'yü suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hasan Ö. ilk ifadesinde, "N.H. ile evlenmek istedim. Ancak babası bu duruma rıza göstermedi. Ben de bu durumu konuşmak için markete gittim. Orada tartışınca bu olay gerçekleşti" dediği belirtildi.
Hasan Ö.'nün polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandıKız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandıKız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandıKız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı

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