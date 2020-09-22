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Kız arkadaşının bindiği otomobili takip etti vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Adana’da kız arkadaşının bindiği otomobili motosikletiyle takip eden kişi çıkan tartışma sonucu vuruldu.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da kız arkadaşının bindiği otomobili motosikletiyle takip eden kişi çıkan tartışma sonucu vuruldu.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli Haydar O. (22), Adnan G. (19) idaresindeki otomobilde kız arkadaşını görünce takip etmeye başladı. Bu nedenle otomobile yaklaşan Haydar O. “Kız arkadaşım bu otomobilde ne geziyor” diye bağırıp tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Adnan G., tabancayla Haydar O.’ya ateş etti.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayı haber alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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