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  4. Kız arkadaşının fotoğrafını beğenen adama kurşun yağdırdı

Kız arkadaşının fotoğrafını beğenen adama kurşun yağdırdı

23.04.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de bir kişi, kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenen şahsa 11 el ateş ederken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kız arkadaşının fotoğrafını beğenen adama kurşun yağdırdı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in Merlo semtinde 23 yaşındaki Nicolas Jaime, Micaela adındaki kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenen Damian Di Bella adlı şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

11 EL ATEŞ ETTİ

Olay sırasında Jaime’nin, motosikleti ile Di Bella’nın kullandığı araca yaklaşmasının ardından silahını çeken Jaime, Di Bella’nın aracına art arda en az 11 el ateş etti. Mermilerden birinin boynuna isabet etmesi sonucu kullandığı aracın kontrolünü kaybeden Di Bella, yol kenarındaki direğe çarparak durdu. Bir görgü tanığının polisi araması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Di Bella ise hastaneye kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Polis, hastaneye kaldırılmadan önce kendisini vuran şahıs hakkında konuşan Di Bella’nın, "Ateş eden kişi arkadaşım Micaela’nın erkek arkadaşı Nicolas’tı" ifadelerini kullandığını belirtti. Polis, olay yerinde toplanan mermi kovanlarının sayılmasının ardından Jaime’nin en az 11 el ateş ettiğini doğruladı. Polis yetkilileri, ilk başta olay yerinden kaçan Jaime’nin, daha sonra kullandığı saldırıda kullandığı silah ve motosikletiyle birlikte Buenos Aires’in Matera bölgesindeki polis karakoluna teslim olduğunu ifade etti. Yaralanan Di Bella’nın ise hala hastanede olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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