HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız arkadaşının Instagram hesabına girdi, kıskançlık krizi geçirdi! Sokak ortasında katledildi

Kız arkadaşının Instagram hesabına girdi, kıskançlık krizi geçirdi! Sokak ortasında katledildi

21.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'da kız arkadaşının kadın kuaförü Nabi M.'nin ismini Instagram'da arattığını fark eden Yasin Semih Demirok, kıskançlık krizine girmişti. Nabi M. ile mesajlaşarak tartışmaya giren Yasin Semir Demirok, silahla göğsünden vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan Nabi M. ve kendisine yardım eden 3 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Kız arkadaşının Instagram hesabına girdi, kıskançlık krizi geçirdi! Sokak ortasında katledildi

Olay, 17 Aralık'ta Kartaltepe Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi M.'nin ismini arattığını fark etti.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRİP SOSYAL MEDYADA TARTIŞTI, CANINDAN OLDU

Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi M. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi M. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi M. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi M. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

f2160097c78c9a7bc1a787a00c8f62d2

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Nabi M., bu gece saat 03.00'te kendisine yardım ettiği belirtilen M.E.S, E.A. ve E.B. ile birlikte Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

6d4753cb4b83594e34c195195a325560

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

8ae88b520c5375891098853e6f0691b1

Öte yandan Nabi M.'nin cinayetin ardından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Otobüs şoförünü bıçaklayabilmek için yaptığı pes dedirttiOtobüs şoförünü bıçaklayabilmek için yaptığı pes dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte dolar ve euro'da son durum

İşte dolar ve euro'da son durum

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı konuştu, salon karıştı

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

İlk değilmiş! Sarıkaya ile ilgili çarpıcı sözler: Hamileyken...

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Sahte içkiden bir ölüm daha! "Eşim çığlık çığlığa öldü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket!

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Görüntüleri ortaya çıktı! Bebeğin sesleri binada yankılanmış

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Yeni gelişme

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

600 lira diye kiraladı, binlerce lira ödemek zorunda kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.