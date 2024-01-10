Kız arkadaşının kahve bardağındaki gülücüğü görünce öfkeden deliye döndü! Tişörtünü çıkarıp baristayı yumruklarla yere serdi

Kahve bardağındaki gülücükle başladığı iddia edilen tartışmanın adresi Bakırköy. 30 Ekim'de meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Öfkeli erkek arkadaş, peş peşe yumruk darbeleriyle baristayı yere serdi.

KAHVE BARDAĞINA 'GÜLÜCÜK' ÇİZDİ

30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

BARİSTAYA ÖFKELENDİ

Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(DHA)





