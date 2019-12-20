Kız arkadaşının öldürüldüğü polis memuru toprağa verildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sevgilisi Sibel Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen polis memuru Fatih Yurtyapan'ın (33) cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Yurtyapan'ın annesi Emine Yurtyapan, "Beni de al ne olur" diyerek, gözyaşlarına boğuldu. Akrabaları, Fatih Yurtyapan'ın, cinayetten sonra intihar eden Sibel Y.'den ayrılmak için evine gittiğini öne sürdü.

Olay, dün akşam, Uğur Mumcu Mahallesi 8790/5 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Yurtyapan'ın merkeze gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefonla ulaşmaya çalıştı. Cevap alamayınca şüphelenen polis memurları yaptıkları araştırmanın ardından Yurtyapan'ın sevgilisi Sibel Y.'nin evine gitti. Zile basmalarına rağmen açan olmayınca polisler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp, içeri girdi. Ekipler, Fatih Yurtyapan ile Sibel Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yurtyapan ile Sibel Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, evde, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme yapıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de katıldığı çalışmada, Sibel Y.'nin tabancayla polis memuru Fatih Yurtyapan'ı vurarak öldürüp, ardından intihar ettiği tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.'nin yakınında bulunduğu öne sürüldü. Yurtyapan ve Sibel Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACILI ANNE: BENİ DE AL NE OLUR

Fatih Yurtyapan'ın cenazesi, otopsisinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Bornova Ata Camisi'ne getirildi. Burada ikindinin ardından Fatih Yurtyapan için düzenlenen cenazı törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Törende polis memuru Fatih Yurtyapan'ın acılı annesi Emine Yurtyapan, gözyaşları içinde "Beni de al ne olur" diyerek ağıt yaktı.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındıktan sonra Fatih Yurtyapan'ın tabutu, meslektaşları tarafından omuzlarda cenaze aracına taşındı. Polis memuru Yurtyapan'ın cenazesi, götürüldüğü Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'SİBEL'İN EVİNE AYRILMAK İÇİN GİTTİ' İDDİASI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, cenaze törenine katılan Fatih Yurtyapan'ın akrabaları, sevgilisi Sibel Y.'den ayrılmaya çalıştığını, olay günü de ayrılmak için onun evine gittiğini ileri sürdü.

FOTOĞRAFLI

