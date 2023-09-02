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  4. Kız arkadaşının önce boğazını sıktı, sonra kendini yumrukladı! O anları saniye saniye görüntüledi

Kız arkadaşının önce boğazını sıktı, sonra kendini yumrukladı! O anları saniye saniye görüntüledi

02.09.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta bir çift sokak arasında sözlü tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesiyle erkek şahıs, kız arkadaşının önce boğazını sıktı ardından sinirine hakim olamayarak kendine vurmaya başladı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir erkek ve kız sokak arasında sözlü tartışmaya girdi. Tartışma uzamasıyla şiddetlenen sözlü atışma, bir anda kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, sinirine hakim olamayarak bir anda arkadaşının boğazına yapıştı. Sinirini bir türlü atamayan şahıs sonrasında ise kendisine vurmaya başladı. Bir süre daha süren tartışmanın kısa süre sonra son bulmasıyla çift gözden kayboldu. O ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavga beşiktaş

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