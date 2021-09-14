Kız arkadaşıyla kaçmak isteyen gence öldüresiye dayak! Yaşam savaşı veriyor

Sevdiği kız S.K. (16) ile şehir içi dolmuşa binip kaçan İ.K. (33) bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı.

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.’yi araçtan zorla indirdi. İ.K. indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı. Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi. Diğer tarafta da S.K. kendi yakınları tarafından dövüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

TUTUKLANDILAR

Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

(İHA)

