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Kız arkadaşıyla kavga edince intihar girişiminde bulundu

02.01.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Kız arkadaşıyla kavga edince intihar girişiminde bulundu

Aksaray’da oturduğu 7’nci katındaki evinin balkon korkuluklarından tutup, kendisini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulunan M.A A.(30), polisler tarafından ikna edildi. M.A.A. hastaneye götürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Baysal Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışan M.A.A., 7'nci kattaki evinin balkonunda intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, sevk edildi.

Polis, güvenlik şeridi çekerken, itfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açtı.

M.A.A., polisler tarafından intihardan vazgeçirilerek, korkuluklardan indirildi. Sinir krizi geçiren M.A.A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (DHA)

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