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Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 20:31 | Son Güncelleme

Bursa’da kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, şehrin merkezindeki bir iş hanının 8.

Bursa’da kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, şehrin merkezindeki bir iş hanının 8. katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. 1 saat boyunca vatandaşların meraklı bakışları eşliğinde pencerede duran şahıs yaptığı telefon görüşmelerinin ardından intihar etmekten vazgeçti.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi merkezi Atatürk Caddesi’ndeki bir iş hanına çıkan G.B. isimli genç, intihar edeceğini söyledi. 8. kattaki pencereye çıkan şahsı gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tedbir amaçlı yere şişme branda açtı. İş hanının önüne gelen emniyet ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken vatandaşlar Arife günü alışverişlerini bir kenara bırakarak pencereye çıkan şahsı meraklı gözlerle izlemeye başladı. G.B., 1 saat süren ikna çabaları ve telefon görüşmelerinin ardından çıktığı pencere camından aşağıya indi.

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu

Kız arkadaşıyla sorun yaşayan genç, intihar girişiminde bulundu
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