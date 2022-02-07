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Kız arkadaşıyla tartışan genç, denize atladı! Vatandaşlar son anda kurtardı

07.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketli anlar Samsun'da yaşandı. Kız arkadaşıyla tartışan yabancı uyruklu genç, bir anda kendini denize attı. Suda batıp çıkan genç, vatandaşlar tarafından fark edilince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kız arkadaşıyla tartışan genç, denize atladı! Vatandaşlar son anda kurtardı

Samun'da, kız arkadaşıyla tartışıp denize atlayan genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu Göleti’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışan yabancı uyruklu A.C. Muhammed (25), göle atladı. Suda batıp çıkmaya başlayan gencin imdadına vatandaşlar yetişti. Çevredekiler 112’yi arayarak yardım istedi.

Gencin su yuttuğunu fark eden bir vatandaş onu kurtarmak için suya atladı. Diğerleri de kurtarma çalışmasına gölün çevresindeki platformdan destek verdi. Yarı baygın halde suda bulunan genci belinden halat bağlayan 3 kişi güçlükle gölün kıyısına çıkardı. Vatandaşlar tarafından boğulmaktan son arda kurtarılan genç, 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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BELİNE HALAT BAĞLAYARAK KURTARDILAR

Genci kurtaran Necati Çobanoğlu, “1 kişinin suya atladığını gördük. Onu kurtarmak için 3 kişi çaba sarf ettik. Suya atladığı yer balkon gibi yüksek. Şahsı çıkartırken kara olmadığı için beline ip bağlayarak yukarı çıkarttık. Suya indiğimizde baygın vaziyetteydi. Suyun altına gidip geliyordu. Herhalde tam bilinci gitmemişti ki suyun üstüne çıkmaya doğru çalışıyordu” dedi.

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(İHA)

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Samsun
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