HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız arkadaşıyla tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü

Kız arkadaşıyla tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü

04.05.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra minibüsü uçurumdan aşağı süren genç ağır yaralandı.

Kız arkadaşıyla tartıştı, minibüsü uçuruma sürdü

Edinilen bilgiye göre, Gıj Gıj Tepesi'nde minibüsün uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan ekipler alarma geçti. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma devrilen araçta ağır yalanan Cem D.’ye (25) sağlık ekipleri müdahale etti.

Sedyeye alınan genç polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile oldukça dik olan ormanlık alandan güçlükle çıkartılabildi. Yaralı ambulansla Tokat Devlet Hastanesi acil servine sevk edildi.

AW312261_05

Olay yerinde gözyaşlarına boğulan G.D. (17) yaşanan tartışmanın ardından erkek arkadaşının minibüse binerek uçuruma sürdüğünü ileri sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Gölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiGölete düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Entübe edilmişti! Ünlü oyuncudan yeni haber

Entübe edilmişti! Ünlü oyuncudan yeni haber

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Cinsel yönelimiyle ilgili her detayı anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

İmamoğlu hakkında peş peşe 'soruşturma' açıklaması

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Sigara satışı yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İlk otobüse şoför bulunamadı, direksiyona bakın kim geçti!

İlk otobüse şoför bulunamadı, direksiyona bakın kim geçti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.