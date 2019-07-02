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Kız arkadaşıyla tartıştı, yaşamına son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartıştığı için bunalıma girdiği öne sürülen Serkan Y.

Kız arkadaşıyla tartıştı, yaşamına son verdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kız arkadaşıyla tartıştığı için bunalıma girdiği öne sürülen Serkan Y. (23), göğüs bölgesine tabancayla ateş edip yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışıp bunalıma girdiği iddia edilen Serkan Y., evde tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Serkan Y., çağrılan ambulansla Lara'da bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada acil serviste müdahale edilen Serkan Y., kurtarılamadı.
Serkan Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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