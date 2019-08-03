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Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Ulus ilçesinde Ali Ö. (23), nişan hazırlığı yaptığı kız arkadaşıyla telefonda tartıştıktan sonra av tüfeğiyle intihar etti.  Olay, dün gece Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde meydana geldi.

Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra intihar etti

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde Ali Ö. (23), nişan hazırlığı yaptığı kız arkadaşıyla telefonda tartıştıktan sonra av tüfeğiyle intihar etti.
Olay, dün gece Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde meydana geldi. Evde, telefonda kız arkadaşıyla tartışan Ali Ö., bir süre sonra av tüfeğini alıp, göğsüne ateş etti. Silah sesini duyup, oturma odasına koşan aile bireyleri, Ali Ö.'yü kanlar içinde buldu. Ailesinin ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekibi, Ali Ö.'yü Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilen Ali Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş makinesi operatörü Ali Ö.'nün, Kurban Bayramı'nın ardından Safranbolu’da çalıştığı iş yerindeki kız arkadaşıyla nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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